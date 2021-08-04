Россия
 
Последние новости
В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России
Слуцкий прокомментировал отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России
Литва решила строить забор на границе с Белоруссией в кредит
Белый дом прокомментировал призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию
В Екатеринбурге банда избивала и грабила знакомившихся с детьми мужчин
17 гостей свадьбы погибли на месте от удара молнии
Windows начала блокировать нежелательные приложения
Российский атомный крейсер потерял ход у берегов Дании
Оценена потребность Германии в российском газе
Новости партнеров
Прослушать новость

Покончивший с собой в стрелковом клубе мужчина оказался сыном советского артиста

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Утесов
Леонид Утесов
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Мужчина, найденный мертвым в частном стрелковом клубе на Андроньевской площади в Москве, оказался внебрачным сыном советского эстрадного артиста Леонида Утесова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Обстоятельства смерти Игоря Утесова (ранее — Пашинин) выясняются, отметила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что посетитель московского стрелкового клуба «ССК Мастер» покончил с собой во время занятия в тире. Рядом с телом мужчины обнаружен пистолет.

Прокуроры дадут оценку исполнению требований федерального законодательства об обороте оружия и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посетитель московского стрелкового клуба покончил с собой
Россиянин покончил с собой в тире на глазах у инструктора
В московском суде покончил с собой пристав