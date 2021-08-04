Покончивший с собой в стрелковом клубе мужчина оказался сыном советского артиста

Мужчина, найденный мертвым в частном стрелковом клубе на Андроньевской площади в Москве, оказался внебрачным сыном советского эстрадного артиста Леонида Утесова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Обстоятельства смерти Игоря Утесова (ранее — Пашинин) выясняются, отметила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что посетитель московского стрелкового клуба «ССК Мастер» покончил с собой во время занятия в тире. Рядом с телом мужчины обнаружен пистолет.

Прокуроры дадут оценку исполнению требований федерального законодательства об обороте оружия и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

