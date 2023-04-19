В России политологи и военные эксперты получили посылки со статуэтками

Mash: несколько политологов и военных экспертов получили по почте посылки со статуэтками

Несколько российских политологов и военных экспертов по почте получили посылки, внутри которых были гипсовые статуэтки. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

О посылке в правоохранительные органы сообщил 68-летний политолог Константин Сивков — наряду с ним гипсовую статуэтку получил его знакомый публицист Владислав Шурыгин. Адресантом посылки указан скульптор из Ульяновска, который возглавляет фирму по производству изделий из гипса.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у Сивкова полученную посылку, саперы не обнаружили внутри нее взрывчатых веществ. Выясняются, кто разослал посылки политологам и военным экспертам.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, статуэтки также пришли Константину Исаеву, Тимофею Сергейчеву и корреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко.

2 апреля в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел взрыв — погиб военкор Владлен Татарский, пострадали более 40 человек. В здании, по данным Следственного комитета, взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую погибшему передала обвиняемая в теракте Дарья Трепова.