Прибыль российской «дочки» Apple обвалилась на 80 процентов

ТАСС: выручка российской «дочки» Apple в 2022 году снизилась на 78%, до ₽85,4 млрд

Выручка российской «дочки» Apple — «Эппл рус» — в 2022 году обвалилась сразу на 78 процентов по сравнению с предыдущим годом и составила 85,4 миллиарда рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные карточки компании в базе государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности.

«Эппл рус» закончила год с чистым убытком в 6,5 миллиарда рублей, хотя в 2021 году получила прибыль в 11,5 миллиарда рублей. Прибыль от продаж снизилась на 83,7 процента, до 2,3 миллиарда рублей.

С марта прошлого года американская корпорация прекратила официальные продажи своей продукции в России и ограничила работу сервисов. Гаджеты Apple теперь попадают в стану только через параллельный импорт.

В марте производитель также отчитался, что в 2022 году практически отказался от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий, исключение сделано только для вольфрама с завода «Молирен» в Московской области. По заявлению Apple, она пошла на такой шаг по требованию правительства США.