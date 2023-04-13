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09:58, 13 апреля 2023Экономика

Apple отказалась от прямого использования российских металлов

«Ъ»: корпорация Apple отказалась от использования российских вольфрама, тантала и золота

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В 2022 году американская корпорация Apple практически отказалась от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий, исключение сделано только для вольфрама с завода «Молирен» в Московской области. Об этом со ссылкой на отчетность предприятия, опубликованную в марте, пишет «Коммерсантъ».

В документе говорится, что на такой шаг компания пошла по требованию правительства США. В то же время главный глобальный конкурент Apple южнокорейская корпорация Samsung, как следует из ее отчета, продолжила закупать российские металлы.

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Платон Щукин
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