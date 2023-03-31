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03:36, 31 марта 2023Экономика

В России переполнились склады с электроникой

«Известия»: склады с электронной техникой в России оказались переполнены

Фото: Aleksandr Schemlyaev / Russian Look / Global Look Press

В России оказались переполнены склады с электроникой, при этом продажи смартфонов, планшетов, носимой электроники и других гаджетов в стране замедлились во второй половине марта. Об этом в пятницу, 31 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, с начала 2023 года, а возможно, даже с декабря прошлого спрос на электронную технику идет по ниспадающей. Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составило около 30 процентов, на тот же процент сбыт сократился и по сравнению с январем 2023-го. «На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать», — заявил источник газеты.

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При этом технику Apple и Samsung раскупают быстро, а китайские гаджеты производителей второго эшелона или неизвестных брендов ждут покупателей подолгу. Источник издания считает, что спрос на гаджеты может вырасти вновь к началу школьного сезона, то есть к концу лета. Оживления на рынке летом ожидает и ведущий продакт-менеджер направления «Ноутбуки» компании Валерий Шершнев.

В то же время сами связисты, а также маркетплейсы, напротив, говорят о росте продаж. По мнению сотрудника одного из дистрибуторов, затоваривание может оказаться на руку покупателям, поскольку приведет к торговым войнам между ритейлерами и поспособствует снижению цен.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до конца 2023 года упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств, чтобы не допустить дефицита на фоне санкций.

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Марина Совина
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