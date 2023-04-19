Гремучая змея укусила женщину в Москве

27-летнюю женщину из Москвы доставили в больницу после укуса гремучей змеи

Жительница Москвы попала в одну из подмосковных больниц после укуса гремучей змеи, которую держала в качестве домашнего питомца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жертвой нападения рептилии стала 27-летняя женщина. Ее доставили в больницу, однако, как уточняет Mash, противоядия от укусов гремучих змей у медиков нет. В данный момент анализы еще не выявили яд, и медики отказываются делать прогнозы.

Известно, что до марта 2022 года пострадавшая занималась торговлей экзотическими животными. У нее дома живут пауки, а также змеи и другие рептилии.

Подсемейство гремучих змей относятся к семейству гладкоголовых. Какая именно змея покусала россиянку, не сообщается. Всего насчитывается 224 вида гремучих змей, обитающих в Америке и Юго-Восточной Азии.

Яд гремучников смертелен для человека. Без оказания медицинской помощи пострадавший может умереть в течение 48 часов после укуса.

Ранее сообщалось, что студентка колледжа в индийском городе Кейиер, штат Карнатака, спасла жизнь матери, высосав яд после укуса кобры. Девушка научилась этому приему благодаря кино.