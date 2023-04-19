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21:21, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

Минобороны России опубликовало рекламный ролик о службе по контракту

Минобороны России выпустило агитационный ролик о военной службе по контракту

Минобороны России показало новый агитационный ролик, призывающий пойти на службу в Вооруженных силах по контракту. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

Героями 30-секундного видео стали охранник в магазине, фитнес-тренер и таксист. «Разве таким защитником ты мечтал стать? Разве в этом твоя сила? Разве такой путь ты хотел выбрать?» — появляются вопросы. На финальных кадрах все трое мужчин появляются в кадре в боевой амуниции.

Ролик сопровождается слоганом «Ты же мужик. Будь им».

Марина Совина
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