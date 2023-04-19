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14:10, 19 апреля 2023Россия

Россиянина оштрафовали за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту

Жителя Краснодара оштрафовали за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Жителя Краснодара оштрафовали на 40 тысяч рублей за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту. Об этом сам россиянин сообщил изданию «Подъем».

Мужчина пояснил, что на него составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ, поскольку все было сделано «демонстративно».

Житель Краснодара проходил мимо торгового центра «Пять Звезд», где раздавали брошюры. Одну из них вручили и ему. Мужчина выбросил листовку в ближайшую урну, после чего к нему подошли сотрудники полиции.

«Сказали, что это я сделал специально, на глазах у всех, намеренно выбрав общественное место. Ничего я такого не сделал, не привлекал внимание. Честно, для меня хоть реклама суши бара или еще чего-то, я бы поступил так же», — поделился россиянин.

Он подчеркнул, что еще не оплачивал штраф и планирует его оспорить. По этому вопросу мужчина начал консультироваться с юристом.

Дополнение: при этом в управлении МВД по Краснодарскому краю отрицают, что мужчину оштрафовали за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту. «По результатам проверки данные сведения не подтвердились», — отметили в ведомстве.

28 марта сообщалось, что в Краснодарском крае священника оштрафовали за дискредитацию российской армии. Суд выписал ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Не уточнялось, какие именно высказывания краснодарского священника характеризовались как дискредитирующие и были ли они произнесены в рамках проповеди или в частной беседе с прихожанами.

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Анна Щербакова
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