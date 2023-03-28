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20:21, 28 марта 2023Россия

86-летнего российского священника оштрафовали за дискредитацию армии в церкви

В Краснодарском крае священника оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ в церкви

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Краснодарском крае священника оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России в церкви. Об этом сообщается на сайте Славянского городского суда.

Согласно материалам дела, 86-летний священнослужитель Виктор Пивоваров, находясь в церкви, «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

В судебных актах не уточняется, какие именно высказывания Пивоварова характеризовались как дискредитирующие и были ли они произнесены в рамках проповеди или в частной беседе с прихожанами. При этом сам Пивоваров вину признал в полном объеме.

Суд выписал ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Портал «Юга» отмечает, что Пивоваров — священнослужитель неканонической Российской православной церкви (РосПЦ).

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о дискредитации российской армии.

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Марк Леонов
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