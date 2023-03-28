Суд рассмотрит дело бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана о дискредитации ВС

Прокуратура утвердила обвинение против Евгения Ройзмана по делу о дискредитации ВС России

Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о дискредитации российской армии. Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, 1 июля 2022 года Ройзман на благотворительном фонде провел в прямом эфире видеохостинга выступление в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. Таким образом он хотел подорвать авторитет российской армии в глазах граждан.

«Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре.

Экс-мэра обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Вскоре его дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что Ройзмана оставили под арестом на 14 суток за административное правонарушение. Полиция составила на него протокол из-за поста в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», на который поступила жалоба в декабре 2022 года.