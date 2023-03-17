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14:15, 17 марта 2023Силовые структуры

Ройзмана оставили под арестом

Решение суда об аресте на 14 суток за экстремизм экс-мэра Екатеринбурга признано законным

Фото: Антон Буценко / РИА Новости

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) оставили под арестом на 14 суток за административное правонарушение. Об этом E1.ru сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

Таким образом, Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты на решение Ленинского районного суда Екатеринбурга. Подсудимый пробудет в ИВС до 30 марта. Адвокат намерен подать кассационную жалобу.

16 марта Ройзмана отправили под арест на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети. Полиция составила на него протокол из-за поста в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», на который поступила жалоба в декабре 2022 года. Однако Ройзман не зарегистрирован в соцсети и не имеет к публикации отношения, отметил Идамжапов.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. 22 ноября Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.

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Любовь Ширижик
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