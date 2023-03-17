Адвокат Ройзмана подал жалобу на его арест за административное правонарушение

Защита экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обжаловала его арест на 14 суток за экстремизм

Защита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) обжаловала решение суда о его аресте на 14 суток за административное правонарушение. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

По его словам, подана жалоба в вышестоящую инстанцию.

16 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Ройзмана под арест на 14 суток за публикацию экстремистской символики в соцсети. Полиция составила на него протокол из-за поста в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», на который поступила жалоба в декабре 2022 года. Однако Ройзман не зарегистрирован в соцсети и не имеет к публикации отношения, отметил Идамжапов.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. 22 ноября Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.