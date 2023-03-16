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14:11, 16 марта 2023Силовые структуры

На бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана составили протокол

На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составили протокол за публикацию в социальной сети

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге полиция составила протокол на бывшего мэра Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) за публикацию экстремистской символики в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владислава Идамжалова.

Протокол составлен о публичной демонстрации экстремистской символики.

Фигуранта задержали. Причиной задержания стал пост в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», жалобу на который написали еще в декабре прошлого года. Однако Ройзман не зарегистрирован в соцсети и не имеет к публикации отношения, отметил Идамжапов.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. 22 ноября Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.

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Екатерина Власова
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