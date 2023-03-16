Силовые структуры
На бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана составили протокол
На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составили протокол за публикацию в социальной сети
В Екатеринбурге полиция составила протокол на бывшего мэра Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) за публикацию экстремистской символики в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владислава Идамжалова.
Протокол составлен о публичной демонстрации экстремистской символики.
Фигуранта задержали. Причиной задержания стал пост в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», жалобу на который написали еще в декабре прошлого года. Однако Ройзман не зарегистрирован в соцсети и не имеет к публикации отношения, отметил Идамжапов.
Ранее сообщалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. 22 ноября Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.