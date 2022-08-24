Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии

Задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, в отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области.

Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии Экстренные службы

Визит силовиков в квартиру Ройзмана попал на видео. На кадрах группа вооруженных людей в камуфляже подбегает к зданию, представляется полицией и просит открыть. Затем они быстро проходят коридоры и поднимаются на несколько этажей. Силовики подходят к двери, готовят болгарку, чтобы ее вскрыть, но Ройзман открывает им сам. Сопровождавшая силовиков девушка зачитывает ему вменяемые обвинения.

Вскоре после прихода силовиков, Ройзман выглянул из окна и сказал журналистам: «280-я статья, часть третья, дело в Москве», передает местное издание E1.

Обыски

Фонд Ройзмана подтвердил задержание политика и проведение обысков в частном музее Невьянской иконы и в офисах фонда. Об ТАСС сообщила помощница Ройзмана Лейла Гусейнова.

Да, подтверждаем [задержание], адвокаты едут. В музее Невьянской иконы проходят обыски, в офисах фонда они также будут проводиться, они (сотрудники правоохранительных органов — прим. «Ленты.ру») ждут нас, мы также едем Лейла Гусейнова Помощница Евгения Ройзмана

По информации издания E1, у дома Ройзмана стоят автобусы силовиков, у его квартиры никого нет, однако внутри слышны тихие разговоры, слышны звуки. Издание выяснило, что силовики приехали к Ройзману в 06:05 утра по местному времени (04:05 по Москве). При этом политика пока не увозили, по крайней мере, через выход в подъезде.

У музея Невьянской иконы пока ничего не происходит, внутри горит свет, дверь закрыта. Отмечается, что у Ройзмана есть отдельный вход в это помещение прямо из квартиры.

Штрафы

Ранее Евгения Ройзмана три раза штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, в последний раз это произошло в начале апреля, тогда размер штрафа составил 50 тысяч рублей. За неделю до этого суд оштрафовал Ройзмана по двум протоколам в сумме на 100 тысяч рублей.

Все три протокола на бывшего екатеринбургского мэра были составлены 29 марта, каждый за публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для новых судебных разбирательств послужил пост в Telegram-канале экс-мэра о спецоперации России на Украине. По мнению стороны обвинения, содержание текста Ройзмана дискредитирует Вооруженные силы.

На судебных заседаниях Ройзман отказывался признать вину: по словам политика, в постах, за которые ему были выписаны протоколы, отсутствует прямое упоминание Вооруженных сил России или Министерства обороны, следовательно, он не мог дискредитировать их.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова настаивала на судебно-лингвистической и исторической экспертизе, чтобы определить, имеются ли признаки дискредитации армии в тексте, который вызвал претензии. Экспертизу она просила передать специалистам Уральского федерального университета.

Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.