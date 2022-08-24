Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
Евгений Ройзман

Евгений Ройзман. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, в отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области.

Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии

Экстренные службы

Визит силовиков в квартиру Ройзмана попал на видео. На кадрах группа вооруженных людей в камуфляже подбегает к зданию, представляется полицией и просит открыть. Затем они быстро проходят коридоры и поднимаются на несколько этажей. Силовики подходят к двери, готовят болгарку, чтобы ее вскрыть, но Ройзман открывает им сам. Сопровождавшая силовиков девушка зачитывает ему вменяемые обвинения.

Вскоре после прихода силовиков, Ройзман выглянул из окна и сказал журналистам: «280-я статья, часть третья, дело в Москве», передает местное издание E1.

Материалы по теме:
Расстрел на Невском. 25 лет назад погиб вице-губернатор Петербурга. Кто заказал самое громкое политическое убийство 90-х?
Расстрел на Невском.25 лет назад погиб вице-губернатор Петербурга. Кто заказал самое громкое политическое убийство 90-х?
18 августа 2022
Взрыв машины Александра Дугина назвали заказным преступлением. Кого подозревают в убийстве дочери известного философа?
Взрыв машины Александра Дугина назвали заказным преступлением.Кого подозревают в убийстве дочери известного философа?
21 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022

Обыски

Фонд Ройзмана подтвердил задержание политика и проведение обысков в частном музее Невьянской иконы и в офисах фонда. Об ТАСС сообщила помощница Ройзмана Лейла Гусейнова.

Да, подтверждаем [задержание], адвокаты едут. В музее Невьянской иконы проходят обыски, в офисах фонда они также будут проводиться, они (сотрудники правоохранительных органов — прим. «Ленты.ру») ждут нас, мы также едем

Лейла ГусейноваПомощница Евгения Ройзмана

По информации издания E1, у дома Ройзмана стоят автобусы силовиков, у его квартиры никого нет, однако внутри слышны тихие разговоры, слышны звуки. Издание выяснило, что силовики приехали к Ройзману в 06:05 утра по местному времени (04:05 по Москве). При этом политика пока не увозили, по крайней мере, через выход в подъезде.

У музея Невьянской иконы пока ничего не происходит, внутри горит свет, дверь закрыта. Отмечается, что у Ройзмана есть отдельный вход в это помещение прямо из квартиры.

Материалы по теме:
Спортсменку из США посадили в России на девять лет. Ее признали виновной в контрабанде нескольких капель гашишного масла
Спортсменку из США посадили в России на девять лет.Ее признали виновной в контрабанде нескольких капель гашишного масла
4 августа 2022
«Банда Джако найдет вас повсюду» Что стало известно о преступлениях главного киллера России и тайнах его группировки
«Банда Джако найдет вас повсюду»Что стало известно о преступлениях главного киллера России и тайнах его группировки
2 августа 2022
«Он вряд ли доживет до суда» Почему белорусский криминальный авторитет решил убить преемника главного вора России?
«Он вряд ли доживет до суда»Почему белорусский криминальный авторитет решил убить преемника главного вора России?
16 августа 2022

Штрафы

Ранее Евгения Ройзмана три раза штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, в последний раз это произошло в начале апреля, тогда размер штрафа составил 50 тысяч рублей. За неделю до этого суд оштрафовал Ройзмана по двум протоколам в сумме на 100 тысяч рублей.

Все три протокола на бывшего екатеринбургского мэра были составлены 29 марта, каждый за публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для новых судебных разбирательств послужил пост в Telegram-канале экс-мэра о спецоперации России на Украине. По мнению стороны обвинения, содержание текста Ройзмана дискредитирует Вооруженные силы.

Материалы по теме:
«Его тело было синим от побоев» ФСБ задержала проректора вуза за торговлю наркотиками. Почему он покончил с собой в СИЗО?
«Его тело было синим от побоев»ФСБ задержала проректора вуза за торговлю наркотиками. Почему он покончил с собой в СИЗО?
29 июля 2022
Шпионские игры. Полковник полиции попался ФСБ на незаконной прослушке коллег. Что толкнуло его на преступление?
Шпионские игры.Полковник полиции попался ФСБ на незаконной прослушке коллег. Что толкнуло его на преступление?
25 июля 2022
«Милиционеров расстреляли на месте» Как 25 лет назад в Москве произошла самая громкая перестрелка 1990-х
«Милиционеров расстреляли на месте»Как 25 лет назад в Москве произошла самая громкая перестрелка 1990-х
31 июля 2022

На судебных заседаниях Ройзман отказывался признать вину: по словам политика, в постах, за которые ему были выписаны протоколы, отсутствует прямое упоминание Вооруженных сил России или Министерства обороны, следовательно, он не мог дискредитировать их.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова настаивала на судебно-лингвистической и исторической экспертизе, чтобы определить, имеются ли признаки дискредитации армии в тексте, который вызвал претензии. Экспертизу она просила передать специалистам Уральского федерального университета.

Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу
Посол Украины призвал Турцию помочь в возвращении украинских военнопленных
В Госдуме призвали лишать гражданства за осуждение российских властей ради визы
Вашингтону спрогнозировали остановку экспорта СПГ в Европу
Перечислены нежелательные к покупке гаджеты Apple
Названы популярные среди россиян направления для экскурсионных поездок летом
Экономист заявил о созданных Евросоюзом проблемах для курса евро
Россияне стали чаще брать кредиты на подготовку детей в школу
Визит силовиков к Ройзману попал на видео
В Совфеде заявили об отказе США работать с Россией по лабораториям на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.