Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали за пост в соцсетях

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали за публикацию экстремистской символики

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) задержали за публикацию экстремистской символики в социальных сетях. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

По словам адвоката, причиной задержания стал пост в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», жалобу на который написали еще в декабре прошлого года. Сам же Ройзман не зарегистрирован в соцсети и не имеет к публикации отношения, отметил Идамжапов.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. 22 ноября Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.