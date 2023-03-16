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10:10, 16 марта 2023Силовые структуры

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали за пост в соцсетях

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали за публикацию экстремистской символики

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) задержали за публикацию экстремистской символики в социальных сетях. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

По словам адвоката, причиной задержания стал пост в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», жалобу на который написали еще в декабре прошлого года. Сам же Ройзман не зарегистрирован в соцсети и не имеет к публикации отношения, отметил Идамжапов.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. 22 ноября Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.

Илона Палей
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