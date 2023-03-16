Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:59, 16 марта 2023Силовые структуры

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана отправили под арест на 14 суток

Суд арестовал на 14 суток экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за экстремистскую символику
Начало событий в новости На бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана составили протокол

Фото: Антон Буценко / РИА Новости

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток бывшего главу города Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) за публикацию экстремистской символики в соцсети. Об этом сообщает ТАСС

Ройзман признан виновным в административном правонарушении за экстремизм.

Ранее 16 марта сообщалось, что полиция составила протокол на Ройзмана за публичную демонстрацию экстремистской символики. Причиной задержания стал пост в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», жалобу на который написали еще в декабре прошлого года. Однако Ройзман не зарегистрирован в соцсети и не имеет к публикации отношения, отметил Идамжапов.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. 22 ноября Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море беспилотника США
В России украинского военного посадили на 20 лет за убийство людей из огнемета
Врач назвал неожиданный продукт для профилактики дефицита железа
Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра
Концерн Rheinmetall заявил о рекордной выручке из-за конфликта на Украине
Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента
Израиль объяснил ограничения в помощи Украине договоренностью с Россией по Сирии
Артюхов и Миллер договорились о совместной подготовке юбилея Нового Уренгоя
Посылку с двумя килограммами мефедрона нашли в постамате на Сахалине
ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре со шведским клубом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.