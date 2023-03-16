Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана отправили под арест на 14 суток

Суд арестовал на 14 суток экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за экстремистскую символику

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток бывшего главу города Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) за публикацию экстремистской символики в соцсети. Об этом сообщает ТАСС

Ройзман признан виновным в административном правонарушении за экстремизм.

Ранее 16 марта сообщалось, что полиция составила протокол на Ройзмана за публичную демонстрацию экстремистской символики. Причиной задержания стал пост в группе «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте», жалобу на который написали еще в декабре прошлого года. Однако Ройзман не зарегистрирован в соцсети и не имеет к публикации отношения, отметил Идамжапов.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. 22 ноября Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.

