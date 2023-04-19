Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:56, 19 апреля 2023Мир

США предупредили Россию об американских технологиях на Запорожской АЭС

CNN: Минэнерго США предупредило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС

Фото: Victor / XinHua / Globallookpress.com

Министерство энергетики США предупредило российскую госкорпорацию Росатом о том, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находятся американские технологии и техническая информация, которая подлежит контролю со стороны Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CNN.

В Минэнерго Соединенных Штатов подтвердили подлинность письма, указав, что оно было направлено 17 марта 2023 года.

В ведомстве указали, что неавторизованный доступ к технологиям, подлежащим контролю, является нарушением американского законодательства.

Министерство энергетики не уточнило, по какой причине направило письмо только сейчас, а также не сообщило о получении ответа от Росатома.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил шансы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции. По мнению дипломата, шансы договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС сохраняются.

Ситуация вокруг атомной электростанции продолжает оставаться напряженной из-за постоянных обстрелов близлежащих территорий тяжелыми вооружениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о способности США обмануть в любой момент
США предупредили Россию об американских технологиях на Запорожской АЭС
В России заявили о наличии сил для внезапного удара по ВСУ
Прогулка россиянина по МКАД попала на видео
В ООН ответили на сообщения о причине гнева генсека ООН на Украину
Съемки вестерна «Ржавчина» с Болдуином возобновят в Монтане
Стало известно об атаке украинских военных в Запорожской области
Подразделение ВВС США приостановило разведработу из-за утечек секретных данных
В Китае ответили на вопрос о поставках оружия России и Украине
Британки рассказали о «наставляющих рога» украинских беженках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.