США предупредили Россию об американских технологиях на Запорожской АЭС

CNN: Минэнерго США предупредило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС

Министерство энергетики США предупредило российскую госкорпорацию Росатом о том, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находятся американские технологии и техническая информация, которая подлежит контролю со стороны Вашингтона. Об этом сообщает телеканал CNN.

В Минэнерго Соединенных Штатов подтвердили подлинность письма, указав, что оно было направлено 17 марта 2023 года.

В ведомстве указали, что неавторизованный доступ к технологиям, подлежащим контролю, является нарушением американского законодательства.

Министерство энергетики не уточнило, по какой причине направило письмо только сейчас, а также не сообщило о получении ответа от Росатома.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил шансы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции. По мнению дипломата, шансы договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС сохраняются.

Ситуация вокруг атомной электростанции продолжает оставаться напряженной из-за постоянных обстрелов близлежащих территорий тяжелыми вооружениями.

