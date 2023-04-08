Постпред России оценил шансы обеспечить безопасность ЗАЭС

Постпред России Ульянов заявил, что шансы обеспечить безопасность на ЗАЭС невелики

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил шансы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова передает ТАСС.

По мнению Ульянова, шансы договориться об обеспечении безопасности на ЗАЭС сохраняются. «Но они пока не слишком велики», — констатировал он, добавив, что «дело упирается в негативную позицию Киева».

О планах продолжать наращивать усилия по продвижению создания защитной зоны вокруг ЗАЭС ранее заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил мнение, что договоренности по обеспечению защиты ЗАЭС могут положить начало пути к достижению мира на Украине.

Ситуация вокруг атомной электростанции продолжает оставаться напряженной из-за постоянных обстрелов близлежащих территорий тяжелыми вооружениями.