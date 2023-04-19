Центробанк развеял распространенные мифы о цифровом рубле

Центробанк пояснил, что цифровые рубли не заменят наличные деньги, они останутся в обороте

Банк России развеял распространенные мифы о цифровом рубле. Как пояснил регулятор на своем сайте, он не заменят наличные деньги, которые останутся в обороте.

«Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор - какой именно формой пользоваться - останется за гражданами», — подчеркнули в Центробанке.

Регулятор также пояснил, что у цифрового рубля не будет срока годности, список товаров, которые можно оплатить с его помощью, не ограничен. Кроме того, не будет отдельного курса по отношению к иностранным валютам.

Центробанк напомнил, что цифровые рубли не эквивалентны криптовалюте и являются принципиально разными вещами. У криптовалюты нет эмитента, в то время как цифровой рубль является национальным платежным средством, выпускаемым Банком России, его можно обменять как на наличные, так и на безналичные деньги из расчета один к одному.

Ранее в Центробанке разъяснили, что для оплаты покупки цифровыми рублями будет достаточно считать QR-код, выбрать цифровой рубль платежным средством и подтвердить платеж.