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01:00, 19 апреля 2023Экономика

Центробанк развеял распространенные мифы о цифровом рубле

Центробанк пояснил, что цифровые рубли не заменят наличные деньги, они останутся в обороте

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Банк России развеял распространенные мифы о цифровом рубле. Как пояснил регулятор на своем сайте, он не заменят наличные деньги, которые останутся в обороте.

«Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор - какой именно формой пользоваться - останется за гражданами», — подчеркнули в Центробанке.

Регулятор также пояснил, что у цифрового рубля не будет срока годности, список товаров, которые можно оплатить с его помощью, не ограничен. Кроме того, не будет отдельного курса по отношению к иностранным валютам.

Центробанк напомнил, что цифровые рубли не эквивалентны криптовалюте и являются принципиально разными вещами. У криптовалюты нет эмитента, в то время как цифровой рубль является национальным платежным средством, выпускаемым Банком России, его можно обменять как на наличные, так и на безналичные деньги из расчета один к одному.

Ранее в Центробанке разъяснили, что для оплаты покупки цифровыми рублями будет достаточно считать QR-код, выбрать цифровой рубль платежным средством и подтвердить платеж.

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Марина Совина
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