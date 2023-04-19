Стюардессы вынудили беременную пассажирку ползать на коленях по самолету

На рейсе United Airlines беременную женщину вынудили убирать за детьми, ползая на коленях

Стюардессы рейса United Airlines вынудили беременную пассажирку, путешествующую с двумя детьми, ползать на коленях по самолету, чтобы убрать рассыпавшийся попкорн. Об этом рассказал на своей странице в Twitter ее муж, бейсболист Энтони Басс (Anthony Bass).

Мужчина опубликовал в соцсети фотографию своих дочерей двух и пяти лет в самолете. Видно, что под их креслами на полу лежит рассыпавшееся угощение, которое пришлось убрать матери. Басс подчеркнул, что его супруга находится на 22-й неделе беременности.

Спортсмен посчитал, что беспорядок в салоне самолета должны были убрать члены экипажа, однако пользователи не согласились с его публикацией, заметив, что стюардессы не являются личными горничными. «Если вы так за нее боитесь, то почему она вообще летала?» «Если сидите рядом со своим ребенком, старайтесь присматривать за тем, как он ест», «Никто не должен за вами убирать», — отметили юзеры.

При этом были и те, кто поддержал Басса и раскритиковал сотрудников авиакомпании. Некоторые комментаторы разделили мнение, что беременная женщина не должна была убирать в салоне лайнера.

В следующих публикациях на своей странице в Twitter бейсболист заявил, что с ним связались представители United Airlines. Они пообещали провести внутреннее расследование.

Ранее пассажир заставил беременную жену нести свои чемоданы в аэропорту и нарвался на осуждение пользователей сети. Девушка рассказала, что приехала встречать мужа из командировки. Увидев супругу, мужчина поставил два чемодана на пол и направился к выходу.