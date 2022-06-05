Пассажир заставил беременную жену нести чемоданы и был осужден в сети

Пользователи Reddit назвали эгоистом мужчину, заставившего нести чемоданы беременную жену

Пассажир заставил беременную жену нести свои чемоданы в аэропорту и нарвался на осуждение пользователей сети, пишет Mirror со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

По словам автора публикации, она приехала в аэропорт встречать мужа, который возвращался из командировки. При встрече он поставил два больших чемодана на пол и начал идти к выходу, намекнув супруге, что она должна нести их в одиночку. Женщина была так расстроена поведением партнера, что уехала домой и оставила его одного. В итоге мужчина взял такси и по приезде устроил скандал, заявив, что жена его «опозорила».

Пользователи сети поддержали женщину и назвали ее мужа эгоистом. «Какой человек в здравом уме просто бросает свои сумки на беременную девушку, как будто она камердинер», «Время для развода», «Ноль уважения к собственной жене», «Ужасный поступок», «Беги от него», «Это оскорбительно», «Какой невероятный эгоизм», «Относиться к вам как к слуге — это ненормально», «Нарцисс и абьюзер», «Ты его беременная жена, а не вьючный мул!», «Обращается как с рабыней», — возмущались они в комментариях.

Ранее пассажирка возмутилась отказом сидящей позади матери с ребенком откинуть спинку кресла и спровоцировала дискуссию среди пользователей сети. По словам автора публикации, она специально доплатила за место у выхода из-за проблем со спиной, однако не получила ожидаемого комфорта от полета. Пост женщины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Юзеры назвали путешественницу антисоциальной и обвинили в эгоизме.