Пассажирка возмутилась отказом откинуть спинку кресла и вызвала споры в сети

Пользовательница Mumsnet спровоцировала дискуссию в сети из-за спинки кресла в самолете

Пассажирка возмутилась отказом позадисидящей матери с ребенком откинуть спинку кресла и спровоцировала дискуссию среди пользователей сети. Своей историей женщина поделилась на родительском форуме Mumsnet, на ее пост обратило внимание издание Newsweek.

По словам автора публикации, она специально доплатила за место у выхода из-за проблем со спиной, однако не получила ожидаемого комфорта от полета. Когда пассажирка попыталась откинуть спинку кресла, сидевшая позади женщина с ребенком стала возмущаться.

«Кто из нас был неправ? Или все, кто откидывает свое кресло, неправы?» — написала она и спросила мнение читателей.

Пост женщины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Юзеры назвали путешественницу антисоциальной и обвинили в эгоизме. «Вообще, откидывать сиденье — это антисоциально, надо думать об окружающих», «Я считаю, что неразумно откидывать сиденье, если только это не ночной полет», «Пользуйтесь частным самолетом», «Покупайте билет в бизнес-класс», «Все-таки у нее ребенок на коленях, могли бы потерпеть», «Думаете только о себе», — писали они в комментариях.

Однако многие пользователи поддержали женщину. «Вы имеете право откинуть сиденье, если в нем есть такая функция. Человек, сидящий за вами, должен с этим смириться», «Идея откидываться только ночью — это безумие. Люди пересекают часовые пояса, когда летают, начинают и заканчивают свое путешествие в разное время и в разных местах и очень устают», «Вы заплатили за сиденье, которое откидывается», «Не существует абсолютно никаких правил, запрещающих откидывать кресла в самолете», — отмечали они.

В мае пассажир самолета рассказал на Reddit, что отказался уступить место матери с ребенком. Пост мужчины вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Часть юзеров критиковали путешественника, называли его эгоистом и обвинили в безразличии к детям.

