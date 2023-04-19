В Совфеде оценили предложение о дополнительных майских выходных

Сенатор Абрамов назвал чистым популизмом предложение о дополнительных майских выходных

Первый заместитель председателя экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов оценил предложение о дополнительных майских выходных от партии «Новые люди». Его слова передает РИА Новости.

«Праздники — это на злобу дня, чтобы привлечь внимание, не более того», — прокомментировал сенатор ситуацию. По его мнению, предложение «попахивает чистым популизмом», и заявил, что в стране «и так достаточно выходных». «У нас суббота, воскресенье каждую неделю – выходной, у нас, в принципе, и праздничные дни есть», — пояснил он.

Абрамов высказал мнение, что вследствие дополнительных праздников останавливаются рабочие процессы, а люди вынуждены «разрывать связи». Он подчеркнул, что сейчас «не тот случай», когда можно отдыхать «столь длинное время».