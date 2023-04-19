В Госдуме оценили шансы на длинные майские праздники в 2023 году

Депутат Госдумы Нилов исключил длинные майские на федеральном уровне в 2023 году

Продление майских праздников в 2023 году на федеральном уровне практически исключено ввиду того, что для этого необходима отдельная законодательная база, внести поправки в которую в этом году уже просто не будет времени. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Законодательно на федеральном уровне в этом году длинные майские невозможны. Что касается дополнительных праздничных дней на уровне регионов, то местный парламент может принять такой закон. По регионам сложнее — надо смотреть уставы субъектов. Теоретически, губернатор мог бы это сделать, но, как показывает практика, обычно подобные решения оспаривались в суде», — сказал Нилов.

Он также напомнил о предновогодней «календарной вакханалии» в 2021 году. Тогда 31 декабря выпало на пятницу, которую одни регионы решили сделать выходной, другие — нет.

«Когда президент обратился к губернаторам, они объявили выходной для своих подчиненных. А вот для остальных работников выходной носил только рекомендательный характер. Не исключено, что сейчас будут какие-то дополнительные инициативы для того, чтобы наделить глав субъектов соответствующими полномочиями, но к майским праздникам 2023 года внести правки точно не успеем», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил российским губернаторам обращения от партии «Новые люди» с просьбой продлить майские праздники в 2023 году.