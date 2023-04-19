Следователи возбудили дело после исчезновения трехлетней девочки в Подмосковье

СКР возбудил дело об убийстве после бесследного исчезновения трехлетней девочки в Балашихе

В Балашихе следователи возбудили дело по факту исчезновения трехлетней девочки. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 апреля на козырьке подъезда многоэтажного дома нашли тело матери пропавшего ребенка. Силовики выяснили, что у нее есть дочь, однако дома ребенка не оказалось.

Ранее стало известно, что мать ребенка выпала из окна восьмого этажа дома на заречной улице и погибла. На камерах наблюдения видно, что россиянка зашла в подъезд вместе с девочкой, но после случившегося ее дочь на улицу не выходила. По предварительным данным, из съемной квартиры, где жила семья, пропала верхняя одежда девочки.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Правоохранители осмотрели квартиру семьи, канализационные коллекторы и реку Пехорка. Кроме того, допрошены свидетели и родственники. По словам сестры погибшей, мать девочки приехала из Луганска и страдала посттравматическим расстройством. Поиск девочки продолжается.