Под Москвой трехлетняя девочка пропала после гибели матери

В Балашихе трехлетняя девочка пропала после того, как ее мать нашли мертвой у многоэтажки

Трехлетняя девочка пропала после того, как ее мать нашли мертвой под окнами многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, мать ребенка выпала из окна восьмого этажа дома на заречной улице и погибла. На камерах видеонаблюдения видно, что россиянка зашла в подъезд вместе с девочкой, но после случившегося ее дочь на улицу не выходила. Предварительно, из съемной квартиры, где жила семья, пропала верхняя одежда девочки.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками пропавшей девочки — они обошли все подъезды жилого дома под Москвой и ближайшие подвалы. По словам сестры погибшей, мать девочки приехала из Луганска и страдала посттравматическим расстройством.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую школьницу, которая находилась на расстоянии почти 2000 километров от ее дома в Тольятти. 14-летняя девочка была объявлена в федеральный розыск, она ушла из дома в городе в Самарской области 23 марта и не вернулась.

