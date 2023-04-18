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10:30, 18 апреля 2023Россия

Пропавшую российскую школьницу нашли почти в двух тысячах километрах от дома

В Петербурге в двух тысячах километрах от дома нашли пропавшую в Тольятти школьницу

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую школьницу, которая находилась почти в 2000 километрах от дома в Тольятти. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 14-летняя девочка была в федеральном розыске, она ушла из дома в городе Самарской области 23 марта и не вернулась.

Полицейские выясняют, как школьница преодолела расстояние почти в 2000 километров, от Тольятти до Петербурга. Сейчас она находится в социальном приюте для детей.

Ранее в Абакане нашли мертвой под окнами дома 17-летнюю жительницу Красноярского края — ее обнаружили в 400 километрах от дома. По предварительным данным, россиянка выпала из окна.

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Анастасия Шейкина
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