Российские врачи неделю скрывали смерть пенсионерки от ее родственников

V1: в Волгоградской области врачи неделю скрывали смерть пенсионерки от ее дочери

В Волгограде врачи в течение недели скрывали смерть 66-летней пенсионерки от ее родственников. Об этом пишет V1.ru.

Как пишет портал, Татьяна Сыцевич умерла в Михайловской центральной районной больнице, однако обстоятельства этого показались ее дочери Анне странными. Женщина рассказала, что ее мать страдала от психического расстройства, но при этом жила полноценной жизнью в Михайловке под присмотром соседей и сына.

В феврале у россиянки началось обострение, и она пропала. Через некоторое время женщину нашли и доставили в больницу. «Нам сказали, что ей диагностировали обморожение. Но положили при этом почему-то в кардиологию. К ней меня не пускали, но по телефону заведующая общалась охотно», — сообщила дочь пенсионерки. При этом врачи заявляли, что после необходимого лечения отправят пациентку в филиал Волгоградской областной клинической психиатрической больницы №2, расположенный в 20 километрах от Михайловки.

1 марта с дочерью пожилой россиянки внезапно связался судмедэксперт и поинтересовался, когда родственники будут забирать тело. «Оказалось, что ее не стало еще неделю назад. А ведь мы с братом приезжали и звонили, к тому же наши номера в истории болезни написаны жирным шрифтом, — отметила Анна Сыцевич. — Более того — если верить указанной дате смерти, то за два дня до этого, 21 февраля, заведующая скандалила с моей снохой. Она требовала забрать маму. Говорила, что она «босая от вас пришла». Хотя мы вещи, напомню, все привезли».

При этом, по словам дочери погибшей, когда она позвонила в отделение с вопросом о смерти матери, на нее накричали и бросили трубку. Женщина не исключила, что скандал между ее снохой и заведующей был нацелен на то, чтобы пенсионерка в итоге скончалась дома. Однако на данный момент Анна Сыцевич уже не уверена, точно ли ее мать умерла 23 февраля.

Через некоторое время женщина выяснила, что пенсионерка скончалась не в кардиологии, куда была госпитализирована, а в травматологии, где и должна была лечиться с первых дней, когда речь шла об обморожении. Однако в качестве официальной причины смерти указано заболевание сердца, которое привело к отеку легкого. Анна Сыцевич отказалась верить в этот диагноз. «Считаю, что врачи виновны в предвзятом отношении, непрофессионализме, халатности, неоказании должного лечения, бездействии, что умышленно привело к ее смерти. Возможно, есть подлог документов и посмертного диагноза — иначе я никак не могу объяснить, почему нам неделю не сообщали о смерти», — заявила она.

Кроме того, в распоряжении россиянки есть запись разговора с судмедэкспертом, который якобы заявил, что причиной смерти стал отек не легкого, а головного мозга. Женщина написала заявление в региональный Следственный комитет.

Как пишут авторы материала, в комитете здравоохранения Волгоградской области заверили, что умершая Татьяна Сыцевич была доставлена в больницу с переохлаждением и в очень тяжелом состоянии, после чего ее госпитализировали в реанимационную палату. В ведомстве сообщили, что с пациенткой работали кардиологи, неврологи, травматологи и хирург. Также проводилась функциональная диагностика и другие виды исследований. Кроме того, по хроническому заболеванию женщину консультировали профильные специалисты.

«По стабилизации состояния пациентка переведена в профильное отделение, однако через несколько дней состояние резко ухудшилось, несмотря на реанимационную помощь, наступил летальный исход», — объяснили в региональном комитете здравоохранения. Чиновники заверили, что в данный момент также проводится посмертное исследование, которое установит точную причину смерти Татьяны Сыцевич.

Ранее жительница Барнаула рассказала, что ее бабушка вернулась домой с гниющими ранами на теле после трех месяцев, проведенных в больнице. Девушка отметила, что при выписке медики написали, что состояние пенсионерки удовлетворительное.