Госдума приняла поправки о статусе ветерана для жителей осажденного Сталинграда

ГД проголосовала за поправки о статусе ветерана ВОВ для жителей осажденного Сталинграда

Госдума в третьем, окончательном чтении, проголосовала за поправки о статусе ветерана Великой Отечественной войны для жителей осажденного Сталинграда. Это следует из карточки движения законопроекта на официальном портале нижней палаты парламента.

Статусом «житель осажденного Сталинграда» обладают россияне, находившиеся в городе во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года.

Разработчики законопроекта отмечают, что по состоянию на 2023 год насчитывается всего 3 997 обладателей этого статуса. На реализацию законопроекта ежегодно будет тратиться около 0,6 миллиарда рублей.

«Реализация законопроекта приведет к расширению круга лиц, имеющих право на меры социальной поддержки (...) и потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в общей сумме: в 2023 году - 611 640,2 тыс. рублей; в 2024 году - 639 597,1 тыс. рублей; в 2025 году - 667 138,2 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект закона о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года.

