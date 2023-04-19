Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 19 апреля 2023Россия

Госдума приняла поправки о статусе ветерана для жителей осажденного Сталинграда

ГД проголосовала за поправки о статусе ветерана ВОВ для жителей осажденного Сталинграда

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госдума в третьем, окончательном чтении, проголосовала за поправки о статусе ветерана Великой Отечественной войны для жителей осажденного Сталинграда. Это следует из карточки движения законопроекта на официальном портале нижней палаты парламента.

Статусом «житель осажденного Сталинграда» обладают россияне, находившиеся в городе во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года.

Разработчики законопроекта отмечают, что по состоянию на 2023 год насчитывается всего 3 997 обладателей этого статуса. На реализацию законопроекта ежегодно будет тратиться около 0,6 миллиарда рублей.

«Реализация законопроекта приведет к расширению круга лиц, имеющих право на меры социальной поддержки (...) и потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в общей сумме: в 2023 году - 611 640,2 тыс. рублей; в 2024 году - 639 597,1 тыс. рублей; в 2025 году - 667 138,2 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект закона о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Под Тулой упал беспилотник со взрывчаткой
В ФРГ назвали условие для прекращения санкционной политики
Россиянка утопила новорожденного в ведре, убрала тело в пакет и выбросила
Суд по ходатайству следствия наложил арест на счета блогерши Lerchek и ее мужа
Швеция потребовала от Сербии ввести антироссийские санкции
Премьер-министра Эстонии сравнили со Сталиным
Госдума приняла поправки о статусе ветерана для жителей осажденного Сталинграда
В Киево-Печерской лавре верующие начали теснить полицейских
Возмещение по добровольным пенсионным накоплениям решили удвоить
Звезду сериала «Локи» лишили ролей в кино и рекламе после обвинений в насилии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.