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16:51, 18 апреля 2023Россия

Госдума одобрила наделение статусом ветерана ополченцев Донбасса с 2014 года

ГД приняла в I чтении проект закона о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Госдума приняла в I чтении проект закона о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года. Это следует из данных, опубликованных на официальном портале нижней палаты парламента.

Согласно тексту одобренного Думой законопроекта, статус ветерана боевых действий может быть присвоен ополченцам, добровольцам и военнослужащим, участвовавшим в конфликте на юго-востоке Украины 12 мая 2014 года. Действие закона будет распространяться на жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Авторы документа в пояснительной записке к законопроекту объясняют необходимость его принятия поручением президента России Владимира Путина о поддержке установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав Российской Федерации.

5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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Марк Леонов
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