Под Тулой упал беспилотник со взрывчаткой

В Щекинском районе Тульской области в лесополосе упал беспилотник со взрывчаткой

Беспилотник упал в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Об этом сообщается на сайте комитета российского региона по безопасности.

Там уточнили, что на беспилотнике не было никаких опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте падения дрона работают сотрудники оперативных служб, населению и гражданской инфраструктуре ничего не угрожает.

Как сообщает Mash в Telegram-канале, дрон был начинен взрывчаткой. По его данным, беспилотник направлялся в сторону Первомайской ТЭЦ, которая входит в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции «Щекиназот».

По предварительным данным, беспилотник посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал.

Расстояние от границы с Украиной до Щекинского района Тульской области составляет около 400 километров.

В марте Украина пыталась атаковать Тульскую область при помощи беспилотника «Стриж». Как сообщили в Минобороны России, навигация украинского дрона была выведена из строя системой РЭБ, в связи с чем он упал в районе Киреевска, потеряв ориентацию.