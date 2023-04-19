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14:48, 19 апреля 2023Россия

Под Тулой упал беспилотник со взрывчаткой

В Щекинском районе Тульской области в лесополосе упал беспилотник со взрывчаткой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Беспилотник упал в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Об этом сообщается на сайте комитета российского региона по безопасности.

Там уточнили, что на беспилотнике не было никаких опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте падения дрона работают сотрудники оперативных служб, населению и гражданской инфраструктуре ничего не угрожает.

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Как сообщает Mash в Telegram-канале, дрон был начинен взрывчаткой. По его данным, беспилотник направлялся в сторону Первомайской ТЭЦ, которая входит в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции «Щекиназот».

По предварительным данным, беспилотник посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал.

Расстояние от границы с Украиной до Щекинского района Тульской области составляет около 400 километров.

В марте Украина пыталась атаковать Тульскую область при помощи беспилотника «Стриж». Как сообщили в Минобороны России, навигация украинского дрона была выведена из строя системой РЭБ, в связи с чем он упал в районе Киреевска, потеряв ориентацию.

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Анастасия Шейкина
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