США рассказали об усилиях по предотвращению новых утечек

Walla: США заверили Израиль, что предпринимают усилия для предотвращения новых утечек

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заверил израильского коллегу Йоава Галланта, что Вашингтон предпринимает усилия для предотвращения новых утечек секретных документов Пентагона, пишет издание Walla.

Уточняется, что телефонные переговоры министров не анонсировались ни американским, ни израильским оборонными ведомством. По данным издания, разговор Остина и Галланта проходил по специальной защищенной линии. В публикации сообщается, что израильская сторона выслушала объяснения Вашингтона и выразила обеспокоенность по поводу утечки засекреченных материалов.

Об утечке секретных материалов Пентагона впервые стало известно 7 апреля. В опубликованных в сети документах содержалась информация о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.