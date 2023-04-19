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04:46, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

В США назвали новую жертву американской гегемонии

TAC: Венгрия рискует стать новой жертвой США из-за неповиновения американской гегемонии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Издание The American Conservative (TAC) назвало новую жертву американской гегемонии. По его мнению, Венгрия рискует оказаться под санкциями из-за неповиновения Вашингтону и собственному курсу отношений с Россией, несмотря на формальную принадлежность к НАТО и Европейскому союзу (ЕС).

В статье отмечается, что американские власти на прошлой неделе ввели санкции против Международного инвестиционного банка, российской наднациональной организации со штаб-квартирой в Будапеште. Это сделало невозможным её работу, что вынудило венгерское правительство забрать свою долю в банке в 25 процентов.

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Указывается, что с начала специальной военной операции это первый случай, когда рестрикции налагаются на организацию, которая находится в стране-члене НАТО и Евросоюза. Тем самым Вашингтон довел отношения с Венгрией до крайней точки деградации.

«Демонтаж МИБ и намерение США ввести более масштабные санкции против окружения Орбана напоминают нам о том, какой колоссальной финансовой мощью обладает Вашингтон. Американское правительство использует эту мощь все более своенравно, наказывая за малейшее отклонение от курса на идеологический конфликт с новым восточным блоком», — заявил автор статьи, имея в виду страны, не признающие однополярную гегемонию Соединенных Штатов, в частности Китай, Южную Африку, Бразилию и Россию.

Ранее стало известно, что США задумались о введении санкций против Венгрии в связи с ее отказом следовать общей политике западных стран, в том числе в отношении конфликта на Украине. Так, Вашингтон изучает возможность введения новых мер «в целях наказания венгерского правительства, включая возможное введение санкций против влиятельных лиц».

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Марина Совина
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