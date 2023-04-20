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12:24, 20 апреля 2023Мир

В Кремле рассказали о контроле США над ядерными арсеналами Франции и Британии

Песков: ядерные арсеналы Франции и Британии находятся под контролем США

Москва считает, что ядерные арсеналы Великобритании и Франции находятся под контролем США, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Так в Кремле отреагировали на условие МИД Франции для переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — выравнять разрыв между арсеналами всех ядерных держав.

«Ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании де-факто находятся под контролем США. Поэтому если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно», — рассказал Песков.

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр ранее также подчеркивала, что Париж призывает Москву вернуться к исполнению ДСНВ. Его считают важнейшим договором в ядерной сфере и важнейшим инструментом в международной архитектуре контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

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Виктория Кондратьева
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