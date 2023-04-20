15-летний москвич вернулся домой с вечеринки и попытался покончить с собой

Shot: в Москве наказанный матерью 15-летний школьник попытался покончить с собой

В Москве 15-летний подросток попытался покончить с собой после того, как мать наказала его за употребление спиртного. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, школьник вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения после вечеринки в честь дня рождения своей подруги. Это возмутило мать мальчика, которая в качестве наказания забрала у сына смартфон с ноутбуком и заявила, что запрещает ему гулять.

Через некоторое время подростку стало плохо, его мать обнаружила на кухне пустую упаковку от антидепрессантов, которые ему прописал психиатр за пару недель до произошедшего. Россиянка сразу вызвала скорую помощь. Врачи успели оказать помощь подростку, сейчас его жизнь вне опасности.

Ранее в подмосковной Лобне 11-летняя девочка совершила самоубийство после отказа матери купить собаку. Тело ребенка обнаружили на козырьке подъезда. Родители школьницы уверяют, что у ребенка не было мыслей о самоубийстве.