В Подмосковье пятиклассница покончила с собой после отказа матери купить собаку

Shot: в Лобне 11-летняя девочка покончила с собой после отказа матери купить собаку

В подмосковной Лобне 11-летняя девочка покончила с собой после того, как ее мать отказалась купить собаку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, за несколько минут до гибели пятиклассница поссорилась с родителями из-за их нежелания заводить домашнее животное. После этого мать успокоила дочь, и они договорились вместе сходить в магазин. Пока женщина собиралась, девочка решила подождать ее в подъезде на четвертом этаже. Когда мать вышла через несколько минут, ребенок уже был мертв. Девочку нашли на козырьке подъезда.

Как пишет канал, сейчас полиция проверяет семью школьницы. Родители девочки уверяют, что у ребенка не было мыслей о самоубийстве.

Ранее в Якутске семиклассник покончил с собой после того, как родители отказались купить ему компьютер. Тело 12-летнего школьника нашли в квартире, где он жил с матерью и отчимом. Следов насильственной смерти при осмотре места происшествия не обнаружили.