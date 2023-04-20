14-летняя школьница упала с седьмого этажа жилого дома в российском городе

В Петрозаводске 14-летняя школьница попала в реанимацию после падения с седьмого этажа

В Петрозаводске 14-летняя школьница упала с балкона седьмого этажа многоквартирного дома на улице Древлянка. Об этом пишет «Столица на Онего».

Как стало известно изданию, инцидент произошел вечером 19 апреля. В результате падения с высоты девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Информацию о произошедшем подтвердили в МВД Республики Карелия. В ведомстве подчеркнули, что по факту происшествия проводится проверка.

В свою очередь, в региональном Минздраве сообщили, что школьницу поместили в реанимацию, пишет портал. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Что привело к падению девочки, не уточняется.

Ранее в Москве 14-летняя девочка выпала из окна квартиры на 12-м этаже и погибла. Обнаружившие школьницу прохожие увидели нашли рядом с телом книгу. Как стало известно, незадолго до гибели она собиралась учить стихотворение в своей комнате.