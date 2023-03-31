В Москве 14-летняя школьница выпала из окна с книгой и погибла

«МК»: на востоке Москвы 14-летняя школьница выпала из окна и погибла

На востоке Москвы 14-летняя девочка выпала из окна своей квартиры на 12-м этаже и погибла. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, вечером 30 марта девочка вернулась домой из школы и сказала бабушке, что будет учить стихотворение в своей комнате. Спустя час в дверь квартиры позвонил полицейский, который сообщил женщине, что ее внучку госпитализировали с многочисленными переломами.

Школьницу обнаружили прохожие — рядом с ней лежали москитная сетка и книга. Когда на место происшествия прибыли медики, девочка еще дышала, но спасти ее не удалось.

По мнению родственников погибшей и очевидцев происшествия, школьница погибла в результате несчастного случая. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге четвероклассница выпала из окна 22-го этажа жилого дома. Предварительно, причиной гибели девочки также стал несчастный случай.