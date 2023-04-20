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17:38, 20 апреля 2023Забота о себе

Врач назвала доступный способ справиться с прыщами

Диетолог Тимощенко: вегетарианство может принести пользу при лечении угревой сыпи и акне

Фото: Ute Grabowsky / photothek.de / Imago / Globallookpress.com

Временное соблюдение вегетарианской диеты может принести пользу при лечении акне и угревой сыпи. Доступный способ справиться с прыщами назвала гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко в беседе с Life.

Специалистка отметила, что употребление большого количества овощей и фруктов помогает бороться с высыпаниями на лице. По ее словам, в растительной пище содержатся антиоксиданты, обладающие противовоспалительным действием и поддерживающие защитную функцию эпидермиса. Помимо этого, вегетарианство способно улучшить состояние кожи, так как человек станет есть меньше рафинированных жиров, сахара и продуктов из переработанного мяса.

Однако Тимощенко предупредила, что отказ от пищи животного происхождения не должен превышать шести месяцев. Более длительный период вегетарианства при отсутствии контроля за состоянием организма может, по мнению врача, привести к дефициту необходимых веществ, в первую очередь витамина B12. Тимощенко добавила, что недостаток белка также негативно отражается на внешнем виде и защитных свойствах кожи. Она посоветовала корректировать рацион таким образом, чтобы организм мог получить все необходимые для его работы вещества из продуктов питания.

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Ранее пользу кратковременного вегетарианства оценила диетолог Светлана Павличенко. По ее словам, плюсом замены животных продуктов на растительные является увеличение количества пищевых волокон в рационе, что благотворно сказывается на функции пищеварительной системы.

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Екатерина Улитина
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