С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

С американского актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает телеканал ABC News cо ссылкой на информированные источники.

«Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия», — заявили адвокаты актера Люк Никас и Алекс Спиро.

Ранее сообщалось, что съемки фильма «Ржавчина» возобновятся 20 апреля в штате Монтана. По данным CNN, Болдуин продолжит играть в картине главную роль.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

