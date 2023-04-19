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02:45, 19 апреля 2023Интернет и СМИ

Съемки вестерна «Ржавчина» с Болдуином возобновят в Монтане

CNN: в Монтане 20 апреля возобновят съемки вестерна «Ржавчина» с Болдуином
Алек Болдуин

Алек Болдуин. Фото: Reuters

Съемки фильма «Ржавчина» («Rust)», во время которых осенью 2021 года американский актер Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета, что привело к гибели оператора Галины Хатчинс, возобновятся 20 апреля в штате Монтана. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, Болдуин продолжит играть в картине главную роль. При этом пострадавший в результате инцидента со стрельбой Джоэл Соуса вернется к обязанностям режиссера. Журналисты уточнили, что завершение съемок является частью мирового соглашения Болдуина с супругом погибшего оператора Мэттью Хатчинсом. Он выступит исполнительным продюсером.

В январе 2023 года стало известно, что Болдуин продолжит сниматься в «Ржавчине» несмотря на обвинения в убийстве. Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

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Марина Совина
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