Россиянам предложили отдых на Алтае за 400 тысяч рублей

TourDom: россияне пожаловались на запредельные цены за отдых на Алтае

Российские туристы пожаловались на запредельные цены на отдых в летний период на Алтае. Об этом пишет портал TourDom.

Так, к примеру, номер в пятизвездочном отеле Cosmos Altay Resort предлагается россиянам за 400 тысяч — это стоимость проживания для четверых взрослых на 10 ночей (с 15 по 25 июля).

При этом, даже если останавливаться в этой алтайском гостинице вдвоем, сумма за отдых не будет сильно отличаться: 10 ночей на те же даты обойдутся двум туристам в 350 тысяч рублей. В стоимость проживания включены завтраки, пользование спортзалом и спа-комплексом.

«Приведенные выше прайсы действуют в рамках раннего бронирования и рассчитаны с дисконтом в 20 процентов, — говорится в издании. — Без скидки отдых в обычном номере обойдется в 415 тысяч рублей на двоих, а если добавить пакет услуг центра здоровья — 558 тысяч рублей».

Однако, специалисты туротрасли подчеркивают, что, несмотря на такие высокие тарифы, свой клиент у этого комплекса имеется. «В России в принципе мало пятизвездочных объектов, конкуренция в этом сегменте низкая, отсюда и цены», — заявил руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Более того, по его словам, у владельцев гостиниц такого уровня, вероятно, нет задачи заполнить весь комплекс. «Для экономики достаточно 70-80 процентов загрузки», — пояснил эксперт.

Отмечается, что россияне все-таки могут забронировать более дешевый отдых на Алтае летом. Например, за десятидневное размещение в трехзвездочном отеле «На камушках» в Белокурихе им придется заплатить 106 тысяч рублей на двоих, в гостинице «Благодать» — 74 тысячи рублей. Номер в «Фараоновой даче» на аналогичный период обойдется в 35 тысяч рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что для российских туристов стоимость недельного VIP-отдыха в Горном Алтае летом 2023 года обойдется минимум в 560 тысяч рублей на двоих. По словам экспертов туротрасли, верхний ценовой предел отдыха в регионе уже давно «потерял ощутимые границы» для среднестатистического путешественника.