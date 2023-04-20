Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:33, 20 апреля 2023Путешествия

Россиянам предложили отдых на Алтае за 400 тысяч рублей

TourDom: россияне пожаловались на запредельные цены за отдых на Алтае

Фото: Alexander Klimm / Unsplash

Российские туристы пожаловались на запредельные цены на отдых в летний период на Алтае. Об этом пишет портал TourDom.

Так, к примеру, номер в пятизвездочном отеле Cosmos Altay Resort предлагается россиянам за 400 тысяч — это стоимость проживания для четверых взрослых на 10 ночей (с 15 по 25 июля).

Материалы по теме:
Перекрыли воздух. Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
Перекрыли воздух.Европа закрыла воздушное пространство для самолетов из России. Как это отразится на туристах?
28 февраля 2022
«Свято место пусто не бывает» Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
«Свято место пусто не бывает»Airbnb и Booking ушли из России. Как это повлияет на туризм и стоит ли этого опасаться?
7 марта 2022

При этом, даже если останавливаться в этой алтайском гостинице вдвоем, сумма за отдых не будет сильно отличаться: 10 ночей на те же даты обойдутся двум туристам в 350 тысяч рублей. В стоимость проживания включены завтраки, пользование спортзалом и спа-комплексом.

«Приведенные выше прайсы действуют в рамках раннего бронирования и рассчитаны с дисконтом в 20 процентов, — говорится в издании. — Без скидки отдых в обычном номере обойдется в 415 тысяч рублей на двоих, а если добавить пакет услуг центра здоровья — 558 тысяч рублей».

Однако, специалисты туротрасли подчеркивают, что, несмотря на такие высокие тарифы, свой клиент у этого комплекса имеется. «В России в принципе мало пятизвездочных объектов, конкуренция в этом сегменте низкая, отсюда и цены», — заявил руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Более того, по его словам, у владельцев гостиниц такого уровня, вероятно, нет задачи заполнить весь комплекс. «Для экономики достаточно 70-80 процентов загрузки», — пояснил эксперт.

Отмечается, что россияне все-таки могут забронировать более дешевый отдых на Алтае летом. Например, за десятидневное размещение в трехзвездочном отеле «На камушках» в Белокурихе им придется заплатить 106 тысяч рублей на двоих, в гостинице «Благодать» — 74 тысячи рублей. Номер в «Фараоновой даче» на аналогичный период обойдется в 35 тысяч рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что для российских туристов стоимость недельного VIP-отдыха в Горном Алтае летом 2023 года обойдется минимум в 560 тысяч рублей на двоих. По словам экспертов туротрасли, верхний ценовой предел отдыха в регионе уже давно «потерял ощутимые границы» для среднестатистического путешественника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Самая мощная ракета в мире от Илона Маска взорвалась при первом запуске. Что пошло не так со Starship?
Врачи с Первого канала назвали разрушающие иммунитет привычки
Россиянку обвинили в убийстве отца и покушении на детей под влиянием феминизма
Сломавший 30 костей под снегоуборщиком звезда «Мстителей» вернулся к спорту
В Госдуме захотели отменить один указ властей СССР по Украине
Русское общество в Латвии отреагировало на запрет празднования Дня Победы
Названо идеальное время для занятий бегом
В США указали на скрываемые властями коррупционные преступления Зеленского
В Киеве разорвали договор аренды земли с посольством России
Лицо Собчак на новом фото обругали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.