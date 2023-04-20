Попова предупредила о волне заболеваемости новым штаммом коронавируса в России

Попова: всплеск заболеваемости штаммом «арктур» в России прогнозируется на конец мая

Всплеск заболеваемости штаммом коронавируса «Арктур» в России прогнозируется на конец мая. О новой волне COVID-19 предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Поповой, это связано с началом периода каникул.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в появлении новой разновидности вируса нет ничего неожиданного. «Это — новый гено-вариант, новая мутация уже известного "Омикрона", внутри этого варианта», — пояснила она.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России сообщили о трех пациентах с подтвержденным заражением подвариантом коронавируса «Арктур», выявленных в Москве. Сотрудники НИЦ работают в тесном сотрудничестве с Департаментом здравоохранения Москвы в связи с обнаружением случаев заражения новой разновидностью коронавируса, отметили в центре.