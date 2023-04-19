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17:11, 19 апреля 2023Россия

Стали известны подробности о заразившихся новым подвариантом коронавируса

В Москве подвариант коронавируса «Арктур» выявили у трех пациентов
СюжетМасочный режим:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве у трех пациентов выявили подвариант коронавируса XBB.1.16, или «Арктур». Об этом в среду, 19 апреля, журналистам сообщил заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

«Сотрудниками НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России в тесном сотрудничестве с Департаментом здравоохранения города Москвы в трех образцах от пациентов из Москвы был выявлен генетический вариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16», — сообщил подробности Гущин.

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Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили «Ленте.ру» о выявлении в России случаев заражения новым подвариантом коронавируса «Арктур». По предварительной информации, «Арктур» может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Случаи заболевания этим подвариантом ранее были выявлены в Индии.

С 1 июля в 2022 года Роспотребнадзор отменил все введенные в России из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита.

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Никита Абрамов
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