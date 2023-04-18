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18:45, 18 апреля 2023Россия

В России выявили случаи заболевания новым подвариантом коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания подвариантом коронавируса «Арктур»
СюжетМасочный режим:

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В России выявлены случаи заболевания новым подвариантом коронавируса «Арктур». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

По предварительной информации, «Арктур», случаи заболевания которым до этого регистрировали в Индии, может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью.

«То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется», — разъяснили представители службы.

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На селекторном совещании с участием главного санитарного врача России Анны Поповой было отмечено, что в целом заболеваемость COVID-19 в стране снизилась по сравнению с прошлой неделей на 14 процентов и составила 49,5 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон.

Роспотребнадзор с 1 июля в 2022 года отменил все введенные в России из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита.

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Анна Щербакова
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