В здании бывшего ночного клуба в Казани разместят центр цифрового искусства

В здании ночного клуба «Арена» в Казани разместят центр цифрового искусства Artplay Media

В Казани в здании бывшего клуба «Арена» разместят центр цифрового искусства Artplay Media. Как уточняет «Бизнес Online», открытие нового культурного пространства запланировано на конец апреля.

На месте бывшего танцпола можно будет смотреть фильмы в формате Cinema 360 — контент будет транслироваться на все четыре стены, пол и потолок.

Рассказывая о новом пространстве, пиар-директор команды казанского проекта Владимир Шадрин отметил, что в ближайшее время посетители центра смогут посмотреть фильмы «Ван Гог. Письма к Тео» и «Фрида. Viva la vida!».

«В течение лета мы планируем сделать большую программу с аудиовизуальными перформансами и другими форматами диджитал-арта. Будем вместе делать работы на стыке жанров», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что посещение центра в будни будет стоить 600 рублей, а в выходные — 800. Для детей до девяти лет вход будет бесплатным.

Ранее в Татарстане определили даты проведения Сабантуя. Согласно указу главы Татарстана Рустама Минниханова, в селах и районных центрах республики Сабантуй в 2023 году отмечать будут в период с 10 по 11 июня, а в Набережных Челнах и Казани — 17 и 24 июня.