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15:19, 19 апреля 2023Моя страна

В Татарстане назвали даты проведения Сабантуя-2023

В 2023 году Сабантуй в селах и районных центрах Татарстана будут отмечать с 10 по 11 июня

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Татарстане определили даты проведения в республике Сабантуя. Как уточняет со ссылкой на соответствующий указ главы Татарстана Рустама Минниханова KP.RU, в селах и районных центрах республики Сабантуй в 2023 году отмечать будут в период с 10 по 11 июня, а в Набережных Челнах и Казани — 17 и 24 июня.

Отмечается, что даты определялись с учетом предложений районных и городских Исполкомов.

В тексте документа подчеркивается, что подготовку и проведение татарского народного праздника власти на местах будут обеспечивать вместе с Кабмином республики. При этом к процессу могут быть подключены общественные объединения и организации.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске осенью этого года состоится международный фестиваль анимационного кино «Анимур».

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Варвара Кошечкина
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