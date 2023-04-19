Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:04, 19 апреля 2023Моя страна

В Хабаровске пройдет международный фестиваль мультфильмов

Международный фестиваль мультфильмов «Анимур» пройдет в Хабаровске

Кадр: страница «Международный фестиваль анимации «Анимур» во «ВКонтакте»

В Хабаровске осенью этого года состоится международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Об этом в среду, 19 апреля, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Уточняется, что мероприятие пройдет с 28 сентября по 1 октября. При этом организаторы уже начали принимать заявки на участие в фестивале — подать их можно до 15 июня.

«Фестиваль "Анимур" — одно из приоритетных направлений анимационного развития в креативной индустрии края. Он открывает новые имена в сфере создания мультфильмов», — заявил министр культуры региона Юрий Ермошкин.

По его словам, в рамках фестиваля пройдут не только кинопоказы, но и различные мастер-классы и творческие встречи, на которых все желающие смогут узнать о последних тенденциях в анимации, а также о российском и зарубежном опыте в данном направлении.

«Анимур» пройдет в Хабаровске уже второй раз. Год назад на фестиваль поступило более 1200 работ из 73 стран. В итоге зрителям были представлены 48 мировых, 13 азиатских и 35 российских анимационных картин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Под Тулой упал беспилотник со взрывчаткой
Звезду сериала «Локи» лишили ролей в кино и рекламе после обвинений в насилии
В России выделят десятки миллиардов рублей на сохранение Байкала
Пользователи TikTok назвали самое неудобное место в самолете
Евросоюз задумал запретить экспорт украинского зерна
Приложение Сбера вернулось в App Store
Предложена альтернатива черным дырам
Зеленский посетил белорусско-украинскую границу
Житель ЛНР получил 10 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Прохор Шаляпин раскрыл секрет своей привлекательности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.