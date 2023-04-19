В Хабаровске пройдет международный фестиваль мультфильмов

Международный фестиваль мультфильмов «Анимур» пройдет в Хабаровске

В Хабаровске осенью этого года состоится международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Об этом в среду, 19 апреля, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Уточняется, что мероприятие пройдет с 28 сентября по 1 октября. При этом организаторы уже начали принимать заявки на участие в фестивале — подать их можно до 15 июня.

«Фестиваль "Анимур" — одно из приоритетных направлений анимационного развития в креативной индустрии края. Он открывает новые имена в сфере создания мультфильмов», — заявил министр культуры региона Юрий Ермошкин.

По его словам, в рамках фестиваля пройдут не только кинопоказы, но и различные мастер-классы и творческие встречи, на которых все желающие смогут узнать о последних тенденциях в анимации, а также о российском и зарубежном опыте в данном направлении.

«Анимур» пройдет в Хабаровске уже второй раз. Год назад на фестиваль поступило более 1200 работ из 73 стран. В итоге зрителям были представлены 48 мировых, 13 азиатских и 35 российских анимационных картин.