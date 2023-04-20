Российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»

Минобороны заявило о поражении объединенного штаба группировки ВСУ «Бахмут» силами ВС РФ

Российские войска поразили объединенный штаб группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Бахмут». Об этом во время брифинга заявил журналистам спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, удар по командному пункту артемовской группировки войск наносился артиллерией и авиацией. Штаб располагался в районе населенного пункта Константиновка.

Кроме этого командного пункта, Вооруженные силы России поразили три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что российский истребитель уничтожил базу ВСУ в Угледаре. Утверждается, что украинские военные закрепились в многоэтажном здании, и были поражены «умной» бомбой.