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14:29, 20 апреля 2023Россия

Российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»

Минобороны заявило о поражении объединенного штаба группировки ВСУ «Бахмут» силами ВС РФ
СюжетМинобороны:

Фото: Libkos / AP

Российские войска поразили объединенный штаб группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Бахмут». Об этом во время брифинга заявил журналистам спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, удар по командному пункту артемовской группировки войск наносился артиллерией и авиацией. Штаб располагался в районе населенного пункта Константиновка.

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Кроме этого командного пункта, Вооруженные силы России поразили три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что российский истребитель уничтожил базу ВСУ в Угледаре. Утверждается, что украинские военные закрепились в многоэтажном здании, и были поражены «умной» бомбой.

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Марк Леонов
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