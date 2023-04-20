Российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Российские войска поразили объединенный штаб группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Бахмут». Об этом во время брифинга заявил журналистам спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, удар по командному пункту артемовской группировки войск наносился артиллерией и авиацией. Штаб располагался в районе населенного пункта Константиновка.
Кроме этого командного пункта, Вооруженные силы России поразили три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.
Ранее сообщалось, что российский истребитель уничтожил базу ВСУ в Угледаре. Утверждается, что украинские военные закрепились в многоэтажном здании, и были поражены «умной» бомбой.