Трое кадетов в российском интернате избили одноклассника и попали на видео

В Омске подростки избили одноклассника в кадетской школе-интернате имени Маршала Язова

В Омске трое подростков избили одноклассника в казачьей кадетской школе-интернате имени Маршала Язова, расположенной на 4-й поселковой улице. Потасовка попала на видео, соответствующие кадры были опубликованы в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте».

На появившемся видео видно, как российские подростки бьют кулаками в перчатках мальчика, лежащего на полу. В пояснениях к посту сказано, что ученики этого учебного заведения постоянно подвергаются травле.

В омской мэрии позже подтвердили, что видео не фейковое, пишет портал Ngs55.ru. Представители городского департамента образования отметили, что родителей и учеников пригласили на беседу, чтобы выяснить все нюансы.

В Следственном комитете по Омской области подчеркнули, что инцидент произошел в январе 2023 года.

Произошедшим конфликтом в кадетской школе-интернате также заинтересовалась прокуратура.

13 апреля сообщалось, что в Хабаровске десятилетний школьник держит сверстников в страхе, родители боятся отпускать детей на занятия.

