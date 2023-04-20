Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 20 апреля 2023Россия

Трое кадетов в российском интернате избили одноклассника и попали на видео

В Омске подростки избили одноклассника в кадетской школе-интернате имени Маршала Язова

В Омске трое подростков избили одноклассника в казачьей кадетской школе-интернате имени Маршала Язова, расположенной на 4-й поселковой улице. Потасовка попала на видео, соответствующие кадры были опубликованы в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте».

На появившемся видео видно, как российские подростки бьют кулаками в перчатках мальчика, лежащего на полу. В пояснениях к посту сказано, что ученики этого учебного заведения постоянно подвергаются травле.

В омской мэрии позже подтвердили, что видео не фейковое, пишет портал Ngs55.ru. Представители городского департамента образования отметили, что родителей и учеников пригласили на беседу, чтобы выяснить все нюансы.

В Следственном комитете по Омской области подчеркнули, что инцидент произошел в январе 2023 года.

Произошедшим конфликтом в кадетской школе-интернате также заинтересовалась прокуратура.

13 апреля сообщалось, что в Хабаровске десятилетний школьник держит сверстников в страхе, родители боятся отпускать детей на занятия.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Анонсирована отставка губернатора Красноярского края Усса
В Дании посоветовали отменить ограничения в зоне взрывов на «Северных потоках»
Минцифры прокомментировало сообщения о планах рассылать электронные повестки
ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшейся в Артемовск колонне ВСУ
Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу и Навального
Глава СК отреагировал на сообщения о нападениях мигрантов на жителей Подмосковья
Вуди Харрельсон подтвердил вероятность родства с Мэттью Макконахи
В России предложили не платить за иностранные активы деньгами
Часть НИИ Склифосовского в Москве закрыли из-за выпившего 30 таблеток мужчины
Трое кадетов в российском интернате избили одноклассника и попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.